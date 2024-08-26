Прохазка хочет спуститься в средний вес: «Я пойду за дю Плесси»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (30-4) заявил о желании спуститься в средний вес и подраться с чемпионом Дрикусом дю Плесси (22-2).

«Я размышлял о том, что если Адесанья одержит победу, то я останусь в полутяжелом весе. А если выиграет дю Плесси, то я пойду за ним. Там я немного разберусь и получу пояс. Конечно, для меня было бы серьезным испытанием побороться за пояс в среднем весе, а затем подняться выше», — сказал чешский боец на своем YouTube-канале.

Прохазка проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.