Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:17

Прохазка: «Перейра не является хорошим бойцом смешанных единоборств»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) в преддверии боя с экс-чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (8-2) заявил, что бразилец не образец бойца смешанных единоборств.

«Я должен сказать, что Алекс не является хорошим бойцом смешанных единоборств, как на земле, так и в борьбе, но одно он умеет делать — это драться в стойке, — сказал Прохазка в интервью CBS Sports. — Мне будет интересно помериться с ним силами в стойке. Он хорош в стойке, но не очень хорош в борьбе и во всех этих аспектах. Он слишком много внимания уделяет стойке. В этом он очень хорош, но в остальном, в других аспектах, он не очень хорош. Я не слишком хороший борец, чтобы так говорить, но я думаю, что я лучше него».

Прохазка и Перейра подерутся 11 ноября на турнире UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой пройдет за титул чемпиона в полутяжелом весе.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Как теракт в Брюсселе повлияет на Олимпиаду в Париже? Колонка политолога
Японские сумоисты не смогли улететь на одном самолете из-за перевеса
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ислам Махачев: кто соперник на UFC 294 и время начала трансляции боя

Тренер Косты: «Чимаев отправлял сообщения будущей жене Пауло — он пошел не по тому пути»