Прохазка нокаутировал Хилла на UFC 311

Чешский боец Иржи Прохазка в главном карде UFC 311 победил американца Джамала Хилла.

Поединок в полутяжелом весе завершился победой Прохазки нокаутом в третьем раунде.

На счету 32-летнего чеха 31 победа и 5 поражений, у 33-летнего американца 12 побед при трех поражениях.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.