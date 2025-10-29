Прохазка планирует перейти в средний вес UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 килограммов) Иржи Прохазка в будущем планирует перейти в средний дивизион (до 84 килограммов).

«Я сказал своей команде, что перейду в средний вес, когда завоюю титул. В таком случае я смогу перейти в средний вес, чтобы сразиться с чемпионом. Хотя я не люблю говорить «когда я выиграю, я сделаю то, подерусь с этим» Нет, прямо сейчас я целиком, на сто процентов сосредоточен на титуле», — цитирует бойца Bloody Elbow.

В последнем бою, который прошел в октябре на турнире UFC 320, Прохазка одержал победу над американцем Халилом Рантри техническим нокаутом.