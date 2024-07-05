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Сегодня, 14:45

Прохазка после поражения от Перейры может перейти в средний вес

Сергей Разин
корреспондент
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Мартин Караиванов, тренер чешского бойца UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазки, рассказал о возможной смене весовой категории.

«Лично я рассматриваю средний вес как потенциальный перезапуск карьеры и позитивный шаг. Он все еще в том возрасте, когда относительно легко может сделать 84 кг. Мы обязательно это обсудим. Это будет не мое решение, а решение команды. Переход в средний дивизион имеет смысл, потому что это будет новый старт, что-то новое, на чем можно будет сосредоточиться. Мы всегда сможем вернуться в полутяжелую весовую категорию, если или когда ему станет трудно делать вес», — приводит слова Караиванова TN CZ Sport.

Прохазка уступил Алексу Перейре на UFC 303 в начале второго раунда. На его счету 36 боев в ММА, в которых он одержал 30 побед, пять раз проиграл и еще один поединок завершился вничью.

Иржи Прохазка
UFC
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