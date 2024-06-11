Иржи Прохазка: «Уиттакер может победить Чимаева»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (30-4) считает, что экс-чемпиону в среднем весе Роберту Уиттакеру (25-7) следует активно передвигаться по октагону, чтобы иметь шансы на победу в бою с 10-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Мне очень нравится стиль Уиттакера. Посмотрим, насколько хорошо он будет бороться против Хамзата, потому что борьба Чимаева находится на совершенно другом уровне. Но я думаю, что Роберт может одержать победу. Если австралиец будет активно двигаться и хорошо работать ногами, то у него есть шанс на успех», — сказал Прохазка в интервью Джеймсу Линчу.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.