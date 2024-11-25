Промоутер Хрюнов заявил, что Ян победит Двалишвили в реванше

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что российский боец Петр Ян победит Мераба Двалишвили в очном поединке.

«Думаю, Ян обрел второе дыхание. Он взял паузу, нашел новую мотивацию и вернулся несокрушимым, как показал прошедший бой. У меня нет никаких сомнений, что в реванше с Двалишвили ему удастся одержать победу», — сказал Хрюнов «ВсеПроСпорт».

В субботу, 23 ноября, на турнире UFC Fight Night 248 в Макао Ян поборолся с бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина (50-45). После боя он заявил, что хочет провести реванш с Двалишвили, действующий чемпион UFC принял вызов.