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Сегодня, 13:11

Рафаэль дос Аньос бросил вызов Дастину Порье

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в легком весе бразилец Рафаэль дос Аньос (32-15) заявил, что хотел бы подраться против экс временного чемпиона в легком весе Дастина Порье (29-8) на UFC 295.

«Давай сделаем это! Испытываю к тебе большое уважение за все, чего ты добился, Дастин. Поединок с тобой придал бы мне импульс», — написал бразилец в соцсети X.

Дос Аньос (32-15) прошлый бой проиграл Висенте Люке (22-9) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47). Бой состоялся 12 августа на UFC on ESPN 51 в Лас-Вегасе, США.

Джастин Гейджи (25-4) нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Джастин Гейджи
Рафаэль Дос Аньос
UFC
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