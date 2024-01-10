Рафаэль дос Аньос высмеял Махачева: «С каких пор он лучший боец?»

11-й номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос (32-15) уверен, что первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории должен занимать экс-чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1), а не чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (25-1).

«Джон Джонс защитил 13 титулов, он — двукратный чемпион, непобежденный, но при этом занимает вторую строчку в рейтинге pound for pound. Ислам Махачев провел две защиты титула против Волкановски (чемпиона полулегкого веса) и проигрывал нокаутом, но занимает первую строчку рейтинга pound for pound. Пожалуйста, назовите мне причину, по которой я могу серьезно относиться к тому, кто составляет эти рейтинги», — написал Дос Аньос в соцсети X.

«Потому что Ислам победил Волка, который до этого был первым номером P4P. Почему никто до сих пор не упомянул об этом?» — написал один из пользователей, на что бразилец ответил: «Почему Волк вообще стал первым номером P4P? По моему мнению, это должен быть действующий боец с наибольшим количеством защит титула».

«Потому что рейтинг P4P — это не сравнение резюме, а то, что вы сделали за последнее время. И за последние три года Ислам победил первого и второго номера P4P, а Джонс победил Сирила Гана, и все. Не забывай, что с тобой сделал Хабиб», — написал один из пользователей, на что другой добавил: «Хабиб забрал твою душу, так что теперь ты просто ненавидишь Ислама».

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.