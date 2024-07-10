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Сегодня, 10:22

Рафаэль дос Аньос: «Махачев проиграет Эдвардсу. Даже Порье создал ему проблемы»

Давид Хачатрян
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14-й номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос (32-16) уверен, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) не станет двойным чемпионом.

«Сейчас он [Махачев] набрал очень хорошую форму, но я не думаю, что он сможет победить Леона Эдвардса и стать двойным чемпионом, — сказал бразилец Submission Radio. — Я считаю, что разница в размерах имеет значение. Леон гораздо крупнее, и мы видим, как более мелкие парни, такие как Дастин Порье, создают Исламу проблемы.

Порье — очень крутой боец, но он обычно выступает в легком весе, и он смог дать Исламу тяжелый бой. В пятом раунде Ислам задушил его, насколько я помню. Порье — отличный боец, и я его очень уважаю. Однако, если посмотреть на все его бои, то можно увидеть, что он часто проигрывает сабмишнами. Я думаю, что в этом аспекте он не так силен, или его защита от сабмишнов недостаточно эффективна».

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.

Ислам Махачев
Рафаэль Дос Аньос
UFC
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