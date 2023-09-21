Рафаэль Физиев дал прогноз на реванш Махачева и Оливейры

Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-2) считает действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) фаворитом в бою с экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой (34-9).

«Я думаю, что Ислам победит, но Оливейра — чертовски опасный парень. Он отличный грэпплер, отличный борец и очень хороший ударник, но да, я ставлю на Ислама, потому что его стиль — это проблема для Оливейры», — сказал Физиев в интервью The Schmo.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.