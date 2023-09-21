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Сегодня, 12:33

Рафаэль Физиев рассказал, чему его научило поражение от Гейджи

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-2) заявил, что он допустил ошибку, когда позволил своим эмоциям взять над ним верх во время поединка с Джастином Гейджи (25-4).

Физиев уступил Гейджи раздельным решением судей 18 марта 2023 года на UFC 286.

«Я понял, что нужно контролировать свои эмоции. Мне нужно остановить огонь внутри меня, потому что я следовал за ним. Я слышал, как кричит арена, и хотел идти вперед, кричать еще громче, но я должен сохранять хладнокровие и следовать геймплану. Вот чему меня научило это поражение», — сказал Физиев на пресс-конференции UFC.

Физиев и Матеуш Гамрот (22-2) проведут бой 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

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