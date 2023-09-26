Рафаэль Физиев: «Моя передняя крестообразная связка сказала «Салам алейкум» и убежала!»

Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-2) прокомментировал свою травму, полученную во время боя с Матеушем Гамротом (23-2).

«Моя передняя крестообразная связка сказала «Салам алейкум» и убежала!» — написал Физиев в соцсетях.

Также он прокомментировал исход поединка с Гамротом: «Мне просто грустно, потому что у меня был очень хороший лагерь, и я готов был показать свое лучшее выступление. Мне грустно из-за того, что случилось во втором раунде. Я готов к такому поражению. У нас есть планы, у бога на нас — другие планы».

Гамрот победил Физиева техническим нокаутом во втором раунде (Физиев травмировал ногу). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.