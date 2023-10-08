Рафаэль Физиев успешно перенес операцию на лодыжке

Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-2) подтвердил, что он начал процесс восстановления — в бою с Матеушем Гамротом (23-2) Физиев повредил ногу во втором раунде.

«Мне только что провели операцию на левой лодыжке. Та же травма, что и три года назад. Я вернусь еще более сильным. Восстановление начинается сейчас. Спасибо за поддержку», — написал Физиев в соцсети X.

Гамрот в прошлом бою победил Физиева техническим нокаутом во втором раунде (Физиев травмировал ногу). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

