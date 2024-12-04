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Сегодня, 11:24

Рафиков назвал двух бойцов, с которыми хотел бы подраться

Камила Абдурахманова
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Казахстанский боец смешанного стиля Фаниль Рафиков назвал спортсменов, с которыми хотел бы провести поединок.

«Хотел бы с Дастином Порье подраться. Он бьется в кость всегда, уличный питбуль. Будет драться до конца. Из ребят, которые со мной на одном материке, — с Марифом Пираевым. С большим удовольствием! Если человек уверен в своих силах, то это хорошо и правильно. Но надо быть реалистом. Вызвал бы я Конора , но понимаю, что этот бой не состоится на 99,99%. Нужно понимать, по зубам ли тебе тот человек, которого ты вызвал. Готовиться. И когда ты правильно готовишься, то совесть и сердце чисты. Потом выходишь на бой — и твое тело начинает само исполнять», — сказал Рафиков Legalbet.kz.

19 октября Рафиков, которого называют Казахстанским Макгрегором, победил сабмишеном в первом раунде иранца Мохаммада Хейбати в главном бою на турнире Naiza FC 68. Рафиков бросил вызов 33-летнему бывшему файтеру UFC Дамиру Исмагулову.

Источник: Legalbet.kz
Дастин Порье
Мариф Пираев
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