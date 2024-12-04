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Рафиков — о вызове Исмагулову: «Хочу выяснить, кто из нас сильнее»

Камила Абдурахманова
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Казахстанский боец смешанного стиля Фаниль Рафиков рассказал о причинах, по которым вызвал на бой бывшего файтера UFC Дамира Исмагулова.

«Он — действующий спортсмен. Я считаю его сильным соперником, не считаю его старым. Но он — не глыба, с которой я брал пример. Я уважаю его как спортсмена. Я хочу просто выяснить, кто из нас сильнее. Это спортивный интерес. Нет личной подоплеки. Если хочешь быть лучшим — бейся с сильными. Сейчас он свободный агент, с ним можно договориться. Как и с другими. Многие зацепились за Дамира, хотя я назвал и другие имена. Да, я сам обратился к нему, — сказал Рафиков Legalbet.kz.

19 октября Рафиков, которого называют Казахстанским Макгрегором, победил сабмишеном в первом раунде иранца Мохаммада Хейбати в главном бою на турнире Naiza FC 68.

Источник: Legalbet.kz
Дамир Исмагулов
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