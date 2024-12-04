Рафиков: «Рахмонов единственный такой в UFC»

Казахстанский боец смешанного стиля Фаниль Рафиков рассказал о причинах успешного выступления соотечественника Шавката Рахмонова в UFC.

«Если Шавкат чувствует кровь, чувствует в тебе слабость, то додавит. У него очень хорошо развит инстинкт убийцы. Я не раз с этим сталкивался в зале. Он талантливый. Причины его успеха — талант и правильная подготовка. Он единственный такой в UFC — 18 боев и 18 финишей.

Кто его сможет победить? Думаю, таких бойцов нет. Его чемпионство — дело времени. Белал Мухаммад всячески отдаляет этот момент. Неважно, кто будет чемпионом, когда Шавкат пойдет к титулу. В 2025 году он железно станет чемпионом UFC. Не временным, а легитимным», — сказал Рафиков Legalbet.kz.

Бой Рахмонова с ирландцем Иэном Гэрри состоится на UFC 310 в Лас-Вегасе 8 декабря по казахстанскому времени.