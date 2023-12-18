Рахмонов перед боем с Томпсоном травмировал лодыжку и хотел отказаться от боя

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) мог сняться с боя со Стивеном Томпсоном (17-7), так как во время подготовки травмировал лодыжку и не мог бить ногами.

«Шавкат Рахмонов и его тренер Анри Хоофт рассказали мне, что Шавкат травмировал лодыжку за шесть недель до боя и хотел отказаться от поединка с Томпсоном. Он не мог наносить удары ногами, и в результате ему пришлось изменить свой геймплан», — написала аналитик и комментатор UFC Лаура Санко в соцсети X.

Рахмонов победил Томпсона сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.