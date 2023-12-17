Рахмонов победил Томпсона на UFC 296

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) одержал восемнадцатую досрочную победу подряд, одолев шестого номера рейтинга Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде.

Поединок состоялся на последнем номерном турнире в 2023 году — UFC 296, который прошел 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Рахмонов провел в UFC шесть боев. В прошлом поединке он победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.