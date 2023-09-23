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Сегодня, 04:38

Рахмонов проведет бой на UFC 296

Евгений Козинов
Корреспондент
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Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов примет участие в турнире UFC 296. Его соперником 16 декабря в Лас-Вегасе будет американец Стивен Томпсон.

28-летний Рахмонов (17-0) провел в UFC пять боев. В прошлом поединке он победил Джеффа Нила (15-5).

40-летний Томпсон за карьеру одержал 17 побед и потерпел 6 поражений. В конце июля он должен был подраться с Мишелом Перейрой на UFC 291, однако бразилец не уложился в весовую категорию, а Томпсон отказался драться в промежуточном весе. В итоге поединок был отменен.

Шавкат Рахмонов
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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