Рахмонов: «Конор — большая звезда, но в моей голове не укладывается, что он может получить бой за титул»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) сомневается, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) получит право драться за титул в полусреднем весе, если победит шестого номера рейтинга в легком весе Майкла Чендлера (23-8).

«Я даже не думаю, что, выиграв один бой за три года, он сможет получить бой за титул. Я понимаю, что он большая звезда, но в моей голове не укладывается, что это возможно. Я верю, что UFC — лучшая и самая справедливая организация, поэтому я верю, что они все сделают правильно», — сказал Рахмонов MMAFighting.

Макгрегор и Чендлер должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).