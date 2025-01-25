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Сегодня, 15:24

Раисов: «Нурмагомедову не хватило опыта тяжелых боев в противостоянии с Двалишвили»

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Российский легковес ACA Юсуф Раисов прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова от Мераба Двалишвили на турнире UFC 311.

«Все-таки не хватило опыта тяжелых боев. Умар — крепкий и разносторонний парень. Опыт он извлечет. Люди познаются после поражений. Слабые ломаются. С психологией гораздо сложнее работать, чем с физическими кондициями. Это совсем другая сфера. Ты должен быть настоящим бойцом, чтобы биться, и одинаково уходить после побед и поражений. Ты должен любить это и понимать, что не в победах твой почет. Многие ребята считают, что их возвышают именно победы. Считаю, что Умар не из таких. У него хорошая команда, которая укажет на ошибки. Мне незачем на них указывать. Могу только переживать за него», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Раисова.

В поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе Двалишвили одержал победу над Нурмагомедовым единогласным решением судей.

Источник: metaratings.ru
UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Юсуф Раисов
UFC
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