Ракич объяснил, почему считает Прохазку фальшивым самураем

Пятый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Александр Ракич (14-3) считает, что второй номер рейтинга в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-4) не может называться самураем просто потому, что он прочитал «Бусидо».

«Он фальшивый самурай, потому что ты не можешь стать самураем, просто прочитав книгу. Чтобы стать самураем, нужно жить как самурай очень долгое время, а не последние два-три года», — сказал Ракич на пресс-конференции.

Прохазка и Ракич подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.