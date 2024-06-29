Исмаилов: «Весогонка не позволила Алискерову бороться с Уиттакером»

Известный тренер Рамазан Исмаилов назвал причину поражения российского бойца Икрама Алискерова в поединке против Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 6.

«Многие считали Икрама фаворитом. Я — нет. Уравнивали шансы далекий перелет и две весогонки. Это очень тяжело: такая весогонка и акклиматизация. Под этого соперника он не готовился. А это уже претендентский уровень. Было мало борьбы в исполнении Алискерова. Нужно больше бороться, чем славится команда Хабиба Нурмагомедова. Я не увидел ничего из этого. Он начал играться ногами. Несвойственный ему стиль. С рук, да, он неплохо боксирует. Плюс борьба. Это были бы ключи к победе. Видимо, весогонка не позволила ему бороться», — цитирует MMA.Metaratings.ru Исмаилова.

31-летний Алискеров на коротком уведомлении согласился выйти на поединок с австралийцем, заменив выбывшего из-за травмы Хамзата Чимаева. У Икрама в ММА теперь 15 побед и 2 поражения. На счету 33-летнего Уиттакера 26 побед и 7 поражений.