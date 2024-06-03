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Сегодня, 21:06

Рамазан Исмаилов рассказал, как Махачеву превзойти Джонса

Алина Савинова
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Известный тренер Рамазан Исмаилов предположил, при каких условиях Ислам Махачев может превзойти Джона Джонса.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что не считает Махачева лучшим в рейтинге P4P, поскольку Джонс является действующим бойцом.

«Многие не видят Ислама лучшим бойцом P4P. Они считают лучшим Джона Джонса. Ну, это и справедливо. Вылазка в другой вес и победа над Эдвардсом станет хорошей заявкой Махачева. По сути, у Джонса одно поражение, просто сейчас он не дерется так часто, как раньше. У него же много защит титула. Если Ислам преследует эту цель, то ему надо подраться с Эдвардсом», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В ночь с 1 на 2 июня на турнире UFC 302 Махачев одержал победу над четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье сабмишном в пятом раунде. Всего на его счету 26 побед и 1 поражение в ММА.

Источник: Metaratings.ru.
Джон Джонс
Ислам Махачев
ММА
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