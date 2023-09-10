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Сегодня, 21:21

Рамазан Исмаилов: «Из десяти боев Чимаев выиграет у Стрикленда девять»

Алина Савинова
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Рамазан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, поделился мыслями о потенциальном бое между Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым.

«Из десяти боев Чимаев выиграет у Стрикленда девять. Одно поражение — это лакипанч. Кроме жестких рук у Чимаева есть борьба, которую до сих пор никто не смог остановить. Был неплохой бой с Бернсом, где Хамзат показал характер: по сути, ушел в нокаут, но выжил и забрал бой. Я вижу в этом плюсы. Любого можно нокаутировать, но не каждый сможет выйти из этой ситуации. Пройдя Косту, Чимаев станет чемпионом. В техническом плане Стрикленд ничего ему не противопоставит. Чимаев будет его бороть, поднимать и разговаривать с Дэйной Уайтом через сетку», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

21 октября Чимаев проведет поединок с Пауло Костой в рамках турнира UFC 294. В данный момент 29-летний Чимаев является непобежденным бойцом ММА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ramazan-ismailov-chimaev-budet-borot-striklena-i-razgovarivat-s-de-jnoj-uajtom/
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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