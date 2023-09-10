Рамазан Исмаилов: «Из десяти боев Чимаев выиграет у Стрикленда девять»

Рамазан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, поделился мыслями о потенциальном бое между Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым.

«Из десяти боев Чимаев выиграет у Стрикленда девять. Одно поражение — это лакипанч. Кроме жестких рук у Чимаева есть борьба, которую до сих пор никто не смог остановить. Был неплохой бой с Бернсом, где Хамзат показал характер: по сути, ушел в нокаут, но выжил и забрал бой. Я вижу в этом плюсы. Любого можно нокаутировать, но не каждый сможет выйти из этой ситуации. Пройдя Косту, Чимаев станет чемпионом. В техническом плане Стрикленд ничего ему не противопоставит. Чимаев будет его бороть, поднимать и разговаривать с Дэйной Уайтом через сетку», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

21 октября Чимаев проведет поединок с Пауло Костой в рамках турнира UFC 294. В данный момент 29-летний Чимаев является непобежденным бойцом ММА.