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Сегодня, 14:38

Рамзан Кадыров заявил, что на данный момент поединки между бойцами из UFC и ACA невозможны

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в данный момент не видит возможности проведения поединков между бойцами лиг ACA и UFC.

Он также отметил, что считает бойцов из ACA более сильными по сравнению с представителями американского промоушена.

«На сегодняшний день противостояния не будет, потому что американцы и европейцы нас боятся. Если бы даже американцы и разрешили, они не посмели бы соперничать с нашей лигой, потому что знают о превосходстве нашего промоушена», — приводит «Грозный Информ» слова Кадырова.

Ранее стало известно, что Кадыров подарил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву автомобиль Mercedes-Benz за победу над Камару Усманом на турнире UFC 294.

Источник: https://grozny-inform.ru/news/health/155443/
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