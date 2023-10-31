Раскрыт контракт Хабиба с UFC. За бой с Конором он получил 2 миллиона долларов

В сети появились подробности контракта экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) с UFC — контракт был обнародован в рамках судебного разбирательства в деле по антимонопольному иску.

Выяснилось, что Орел в 2013 году заключил контракт на четыре боя, в рамках которого он получал за бой от 40 до 60 тысяч долларов с учетом бонуса за победу. В 2017 году россиянин заключил новый контракт — Нурмагомедов получил 160 тысяч долларов и еще 80 тысяч долларов бонусом за победу над Эдсоном Барбозой (24-11) в 2017 году. В 2018-м он получил 2 миллиона долларов за бой с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.