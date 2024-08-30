Магомедалиев: «Мое мнение — 50 на 50, но чуть больше отдаю предпочтение Крылову»

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев поделился ожиданиями от боя двух российских полутяжеловесов UFC Никиты Крылова и Азамата Мурзаканова.

«Мурзаканов сейчас хорошо идет, но я вижу его слабые стороны. Его можно отключить. Никита Крылов иногда очень хорошо дерется, он очень опытный, иногда у него бывают неудачные моменты. Мое мнение — 50 на 50, но чуть больше отдаю предпочтение Никите Крылову. Он может выиграть этот бой, если правильно к нему подойдет, за счет борьбы, контроля и изматывания в партере. Мурзаканов плохо дышит, и если начинается возня, он не дышит, как обычно и быстро устает», — цитирует Vprognoze.ru Магомедалиева.

Бой российских полутяжеловесов Никиты Крылова и Азамата Мурзаканова должен пройти 16 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.