Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:26

Магомедалиев: «Евлоев легко справится со Стерлингом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер клуба Universal Fighting Расул Магомедалиев прокомментировал перенос боя американца Алджамейна Стерлинга и россиянина Мовсара Евлоева.

«Я вообще не знаю, чем Стерлинг может выиграть Мовсара Евлоева. Я понимаю, что это смешанные единоборства, но я посмотрел и увидел, что Стерлинг не на многое способен. Да у него есть опыт, но этого недостаточно. Думаю, Мовсар с ним легко справится», — приводит слова Магомедалиева Vprognoze.ru.

Евлоев и Стерлинг должны были встретиться 5 октября на турнире UFC 307, однако из-за травмы американца бой был перенесен на турнир UFC 310 7 декабря.

Источник: Vprognoze.ru
Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя