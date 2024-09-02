Магомедалиев: «Больше половины американских бойцов UFC — мусор в плане спорта»

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев отметил, что в среднем уровень бойцов в России выше, чем в США.

«В основном, больше половины [американских бойцов в UFC] - это мусор в плане спорта. У нас в России я не видел ни одного такого слабого. Мы знаем, через что проходят российские бойцы, чтобы попасть в UFC. В США же своих подписывают, стоит выиграть чемпионат штата. Спокойно отношусь к тому, что россиян ставят друг с другом. Понятно, если бы одноклубники — это другой вопрос. Но и у нас в Махачкале ребята в зале рубятся, будто это их последний бой», — сказал Магомедалиев MMA.Metaratings.ru.

В зале Магомедалиева тренируется Армен Петросян (9-3), который может встретиться с Шарабутдином «Шарой Буллетом» Магомедовым (15-0) 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.