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Сегодня, 19:34

Расулов: «Волкановски хватит на два-три раунда с Махачевым»

Алина Савинова
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Бывший чемпион АСА Салимгерей Расулов поделился ожиданиями от титульного реванша в легком весе между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым. Он не считает, что австралиец долго продержится в этом поединке.

«Волкановски тот еще зверь. Маленький пенек, который постоянно пашет. Главное, чтобы Ислам Махачев не расслабился, а то Алекс постоянно подчеркивает, что выходит за десять дней. Ислам — профессионал, не думаю, что он расслабится. Волкановски пашет. Его хватит на два-три раунда. Наверное, Ислам хотел бы, чтобы Алекс был лучше подготовлен, чтобы не оставить вопросов, а они останутся даже в случае второй победы Махачева. По-любому скажут: «Волкановски за десять дней вышел без полного лагеря». И сам австралиец будет делать рекламу третьего боя», — цитирует Расулова MMA.Metaratings.ru.

11 октября пресс-служба UFC сообщила, что бразилец Чарльз Оливейра из-за травмы не сможет провести бой с Махачевым на UFC 294. Волкановски заменит бразильского бойца в поединке с россиянином, который пройдет 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

31-летний Махачев занимает 3-ю строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. На его счету 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе 35-летнего Волкановски 2 поражения при 26 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eks-chempion-aca-rasulov-volkanovski-khvatit-na-dva-tri-raunda-s-makhachevym-294816/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Салимгерей Расулов
ММА
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