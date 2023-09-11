Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:40

Расулов рассказал, как Павловичу получить титульные бои в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тяжеловес, выступающий в лиге АСА, Салимгерей Расулов рассказал, как Сергею Павловичу и Магомеду Анкалаеву надо получить титульные бои в UFC.

«На самом деле Сергей уже заслужил титульный бой. У него шесть нокаутов подряд. Но в UFC больше интересен пиар боев. Надо Сереге подкараулить Джона Джонса за углом, напасть, сделать подсечку или подножку. Или поджопник дать, чтобы кто-то снял. И все, бой обеспечен. Нужно не просто бои с тенью в социальных сетях выкладывать, а найти Джона Джонса и зацепиться с ним. В ACA это неприемлемо, а в UFC зрители требуют хайпа. Поэтому я бы посоветовал подойти к кому-то и что-то сделать, если Павлович хочет чемпионский бой. Мне сейчас предстоят спарринги с Магомедом Анкалаевым, но я бы не хотел стоять с ним в спаррингах, а хотел бы видеть его чемпионский бой. Оба заслуживают подраться за пояс, но из-за того, что они такие приятные ребята, им не дают титульный бой. Хотя давно должны были дать», — приводит слова Расулова MMA.Metaratings.ru.

Павлович в последний раз выходил в октагон против Кертиса Блейдса в апреле этого года на турнире UFC Fight Night 222. Этот бой завершился в пользу Сергея техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/rasulov-pavlovichu-budet-obespechen-boi-za-titul-esli-on-dast-podzhopnik-dzhonsu-i-snimet-eto-na-video-283170/
Сергей Павлович
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медведев выбрал не тот удар. Как россиянин мог выиграть финал US Open?
Джокович обновил рекорд по победам на турнирах «Большого шлема»
Женщина скончалась после употребления арбуза в Москве
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
В США рассказали о влиянии на ЕС вхождения новых территорий в РФ
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бен Аскрен: «Когда люди называют Адесанью величайшим средневесом, они забывают об Андерсоне Сильве»