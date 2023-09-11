Расулов рассказал, как Павловичу получить титульные бои в UFC

Российский тяжеловес, выступающий в лиге АСА, Салимгерей Расулов рассказал, как Сергею Павловичу и Магомеду Анкалаеву надо получить титульные бои в UFC.

«На самом деле Сергей уже заслужил титульный бой. У него шесть нокаутов подряд. Но в UFC больше интересен пиар боев. Надо Сереге подкараулить Джона Джонса за углом, напасть, сделать подсечку или подножку. Или поджопник дать, чтобы кто-то снял. И все, бой обеспечен. Нужно не просто бои с тенью в социальных сетях выкладывать, а найти Джона Джонса и зацепиться с ним. В ACA это неприемлемо, а в UFC зрители требуют хайпа. Поэтому я бы посоветовал подойти к кому-то и что-то сделать, если Павлович хочет чемпионский бой. Мне сейчас предстоят спарринги с Магомедом Анкалаевым, но я бы не хотел стоять с ним в спаррингах, а хотел бы видеть его чемпионский бой. Оба заслуживают подраться за пояс, но из-за того, что они такие приятные ребята, им не дают титульный бой. Хотя давно должны были дать», — приводит слова Расулова MMA.Metaratings.ru.

Павлович в последний раз выходил в октагон против Кертиса Блейдса в апреле этого года на турнире UFC Fight Night 222. Этот бой завершился в пользу Сергея техническим нокаутом в первом раунде.