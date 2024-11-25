Расулов: «Буду рад победам Петра Яна и Нурмагомедова над Двалишвили»

Бывший чемпион АСА в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов оценил перспективы Петра Яна и Умара Нурмагомедова в поединке с Мерабом Двалишвили.

«Петр и Мераб — две машины. Не знаю, что подвело Яна в их первом противостоянии. Сейчас он набирает. С легковесами не поймешь, кто сейчас лучше. Я всегда болею за Петра и хочу, чтобы он взял пояс. Также и за Умара Нурмагомедова. С ним Яну драться невыгодно. В школе у Хабиба мощная борцовская техника и сумасшедший арсенал. Я бы хотел, чтобы за титул подрался Нурмагомедов. Но Петя — достойный бывший чемпион UFC. Он тоже наш парень. Буду рад победе любого из них. Очень хорошо знаю Петю, это простой бродяга-парень», — приводит слова Расулова MMA.Metaratings.

23 ноября на турнире UFC в Макао Петр Ян единогласным решением судей выиграл у Дейвесона Фигередо.