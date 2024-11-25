Расулов заявил, что Салихов еще может показать себя в UFC

Бывший чемпион АСА в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов ответил на вопрос о перспективах Муслима Салихова.

«Салихов может выигрывать или проигрывать, а его соперники могут быть молодыми и мощными. Но нестандартные удары Муслима могут вылететь в любое время. Он еще можно что-то показать в UFC как крепкий середнячок», — цитирует Расулова MMA.Metaratings.

23 ноября Салихов победил китайца Сонг Кинана на турнире UFC Fight Night 248 в Макао. 40-летний россиянин нокаутировал соперника в первом раунде ударом ногой с разворота в голову.