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25 ноября, 23:23

Расулов заявил, что Салихов еще может показать себя в UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший чемпион АСА в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов ответил на вопрос о перспективах Муслима Салихова.

«Салихов может выигрывать или проигрывать, а его соперники могут быть молодыми и мощными. Но нестандартные удары Муслима могут вылететь в любое время. Он еще можно что-то показать в UFC как крепкий середнячок», — цитирует Расулова MMA.Metaratings.

23 ноября Салихов победил китайца Сонг Кинана на турнире UFC Fight Night 248 в Макао. 40-летний россиянин нокаутировал соперника в первом раунде ударом ногой с разворота в голову.

Источник: MMA.Metaratings
Муслим Салихов
Салимгерей Расулов
UFC
ММА

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