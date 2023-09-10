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Сегодня, 08:41

Реакция бойцов на победу Стрикленда над Адесаньей на UFC 293

Давид Хачатрян
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Профессиональные бойцы MMA оценили в соцсети X неожиданную победу нового чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда (28-5) над Исраэлем Адесаньей (24-3) на UFC 293.

Бен Аскрен (перед боем): «Я с трудом представляю, как Стрикленд победит в этом бою, скорее всего, это будет демонстрация мастерства Иззи».

Джастин Гейджи (во время боя): «Шон ведет фантастическую борьбу. Счет 3-1 в пользу Шона или 2-2. Сумасшедший спорт».

Ян Блахович: «Если что-то выглядит глупо, но работает, то это не глупо».

Алекс Перейра: «Я говорил вам, ребята, а вы не верили! Поздравляю, Шон! Похоже, что мои планы еще раз спуститься в средний вес провалились».

Пауло Коста: «Все китайцы потеряли свои пояса. Добро наконец-то победило зло. В нашем дивизионе теперь мужчина является чемпионом».
Конор Макгрегор: «Методом «только спарринг» коронован новый чемпион UFC в среднем весе. Молодец Шон. Не повезло Иззи. Два качественных бойца и совершенно противоположные характеры, где еще такое можно увидеть. Невероятно! Какой спорт. Какая компания!»
Дастин Порье: Невероятно... ММА — самый безумный вид спорта в мире. Мне это чертовски нравится".
Дрикус дю Плесси: «Можешь радоваться, что не я дрался с тобой сегодня».
Джамал Хилл: «Вошел в историю!!! Поздравляю, брат!»
Деметриус Джонсон: «База и дисциплина побеждают в боях. Мои поздравления Шону!»
Кайо Борралло: «Благодаря тому, что Шон стал чемпионом, я понял две вещи. Во-первых, нет ничего важнее трудолюбия. Будь самым трудолюбивым в зале, и все получится. Во-вторых, нужно быть отличным партнером по тренировкам. Работайте и для других. Я много раз видел, как Шон давал советы товарищам по команде».
Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.
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