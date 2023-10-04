Ренато Мойкано: «Надеюсь, Оливейра прикончит Махачева»

13-й номер рейтинга UFC в легком весе бразилец Ренато Мойкано (17-5) считает, что победа экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (34-9) в реванше с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1) будет лучше для всего дивизиона.

«Я надеюсь, что Чарльз Оливейра победит Ислама. Я думаю, что так будет лучше для дивизиона, — сказал Мойкано в эфире The MMA Hour. — Чарльз Оливейра — один из самых интересных бойцов. Он всегда готов драться. Как и в бою с [Бенилом] Дариушем, он всегда рискует. Именно поэтому иногда он выглядит просто блестяще, потому что он рискует. Может быть, ему удастся нокаутировать или даже прикончить Ислама.

Но в реальности, если посмотреть на стили, на то, что бой пройдет в Абу-Даби... Я надеюсь, что он победит Ислама, но я не думаю, что он выиграет. Это очень тяжелый бой для Чарльза Оливейры, поэтому я считаю, что победит Ислам Махачев».

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.