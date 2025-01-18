Мойкано — о бое с Махачевым: «Я готов, завтра я шокирую мир»

Бразилец Ренато Мойкано перед боем против россиянина Ислама Махачева обратился к своему сопернику перед их боем на турнире UFC 311.

«Ислам, будь готов. Этой возможности я ждал долго. Я готовлюсь к пятираундовому бою. Я готов, завтра я шокирую мир», — приводит пресс-служба UFC слова Мойкано.

Поединок между Махачевым (26-1) и Мойкано (20-5-1) станет главным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США). Изначально соперником россиянина должен был стать Арман Царукян, но тот получил травму.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) подерется с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).