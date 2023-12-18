Рэпер Дрэйк поставил на победу Эдвардса и проиграл 250 тысяч долларов

Известный канадский хип-хоп исполнитель Дрэйк — любитель делать ставки, особенно на главные события номерных турниров UFC. В этот раз он поставил 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей) на досрочную победу чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса (22-3) над Колби Ковингтоном (17-4) на UFC 296.
Несмотря на то что Эдвардс победил, ставка Дрэйка не сыграла — британский боец одолел американца единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.