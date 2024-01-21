Дрэйк проиграл 700 тысяч долларов, поставив на победу Стрикленда на UFC 297

Известный канадский рэп-исполнитель Дрэйк незадолго до начала турнира UFC 297 поставил 700 тысяч долларов (62 миллиона рублей) на победу экс-чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (28-6).

Однако по итогам турнира, новым чемпионом стал Дрикус дю Плесси (21-2), который одолел Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Ставки Дрэйка на спортивные события фанаты называют «проклятием», потому что часто те бойцы, на которых ставит артист, проигрывают. В частности, он поставил 500 000 долларов на победу Исраэля Адесаньи (24-3) над Стриклендом на турнире UFC 293. Тот бой Стрикленд победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).