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Сегодня, 05:48

Резников пожелал казахстанскому бойцу Алмабаеву добраться до титула UFC

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Боец ACA Артем Резников прокомментировал победу казахстанца Асу Алмабаева над американцем Хосе Джонсоном на турнире UFC Vegas 93.

«Асу одержал хорошую победу, забрав каждый раунд. Он правильно сделал, что бросил вызов Кай Кара-Франсу после своего поединка. Ему нужно привлекать внимание руководства UFC и лидеров своего дивизиона. Мне бы просто хотелось, чтобы он быстрее дошел до пояса. И без разницы, кто будет его соперником. Парень одаренный, вдобавок еще и пахарь», — приводит Metaratings слова Резникова.

30-летний Алмабаев одержал 20 побед и потерпел 2 поражения в профессиональной карьере в ММА.

Источник: Metaratings
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