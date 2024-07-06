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Сегодня, 10:29

Резников рассказал о перспективах казахстанского бойца Рахмонова в UFC

Виктория Кравченко
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Боец легкого веса ACA Артем Резников рассказал о перспективах казахстанского бойца Шавката Рахмонова в UFC.

«В 77 кг есть ребята, которые могут его победить. Но я надеюсь, что он победит всех и заберет пояс. Я не вижу тех, кого он не может победить. Шавкат может победить всех. Понятно, что один пропущенный удар может провести к поражению, но нет бойца, которого он не смог бы победить», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.ru.

В активе 29-летнего Рахмонова 18 побед и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reznikov-v-ufc-net-boica-kotorogo-ne-smog-by-pobedit-rakhmonov-380114/
Артем Резников
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