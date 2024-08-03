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Сегодня, 11:00

Резников считает, что Нурмагомедов победит Сэндхагена судейским решением

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец легкого веса ACA Артем Резников объяснил, почему россиянин Умар Нурмагомедов является явным фаворитом в поединке с американцем Кори Сэндхагеном.

«Умар Нурмагомедов — явный фаворит в поединке с Сэндхагеном. Команда Хабиба всегда будет фаворитом за счет контроля в борьбе. Бой продлится все раунды и завершится судейским решением в пользу Умара», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Бой Нурмагомедова и Сэндхагена пройдет на турнире UFC on ABC. На счету россиянина 17 побед и ни одного поражения. В активе американца 17 побед и четыре поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артем Резников
Кори Сэндхаген
Усман Нурмагомедов
UFC
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