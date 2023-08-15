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Резников предложил Шлеменко пари: «Готов поспорить на 10 тысяч долларов»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников (24-7) уверен, что у Андрея Корешкова (27-4) большой пробел в борьбе.

«У Андрея нет борьбы, и ему нужно ехать тренировать борьбу в Дагестан, в Казахстан, еще куда-то, — сказал Резников в интервью «Вестнику ММА». — Если у них будет бой с Яриком Амосовым, я готов с любым поставить по десять тысяч долларов на Ярика Амосова прямо сейчас. Если кто-то хочет со мной поспорить, десять тысяч долларов ставим, и я ставлю на то, что Ярик за счет борьбы победит.

Я готов с Александром Шлеменко по десять тысяч долларов поставить на этот бой. Ярик хороший, сильный боец, и у него очень сильная борьба, и Андрей не сможет этой борьбе противостоять, потому что у Андрея именно в этом большой пробел".

Корешков находится на четвертой строчке рейтинга Bellator в полусреднем весе. 29 июля на турнире Bellator MMA vs. RIZIN 2 в Японии он победил Лоренца Ларкина (25-8) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yKkNnIs6MdE
Александр Шлеменко
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