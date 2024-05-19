Резников заявил, что бой Сарнавского и Алиева не будет проходным

Боец легкого веса ACA Артем Резников объяснил, чем бой Александра Сарнавского с Ахмедом Алиевым лучшем встречи с Дмитрием Бикревым.

«Это будет крутой бой, жду с нетерпением. Не могу оценить шансы Ахмеда Алиева. Точно могу сказать, что он сильный боец и поединок проходным не будет. С Алиевым интереснее, чем с Дмитрием Бикревым. С Димой я общаюсь, мы в хороших отношениях, не особо интересно. А с Ахмедом мы и не знакомы толком. Это раз. Второе, мне кажется, в бою с Алиевым будет много техники. Ахмед более разнообразен. С ним будут смешанные единоборства в полном в виде, а с Димой была бы заруба», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.ru.