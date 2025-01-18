Ислам Махачев — Арман Царукян 2: результат боя

Российский боец Ислам Махачев (26-1) и российско-армянский боец Арман Царукян (22-3) должны были провести бой на UFC 311 в Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Турнир состоится в ночь с 18 на 19 января по московскому времени.

Бой Махачев vs Царукян на UFC 311 отменен. Поединок сорвался из-за травмы Армана, о которой стало известно за сутки до старта вечера единоборств ММА.

Поединок Махачев vs Царукян за титул чемпиона в легком весе был запланирован главным событием UFC 311. Ислам владеет поясом с октября 2022 года и провел три успешные защиты.

Бой Махачев vs Царукян на UFC 311 должен был стать реваншем. Бойцы ранее противостояли друг другу на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге 20 апреля 2019 года, и тогда Ислам победил Армана единогласным решением судей.

На UFC 311 в главном событии против Махачева на замену Царукяну выйдет бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Чемпион и претендент разыграют титул в легком весе.

Соглавное событие UFC 311 — бой за титул в наилегчайшем весе между претендентом, россиянином Умаром Нурмагомедовым и обладателем пояса, грузино-американским бойцом Мерабом Двалишвили.

Следить за этими и другими событиями UFC 311 вы можете в нашей онлайн-трансляции. Начало турнира — в 2.00 19 января по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск.