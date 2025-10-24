Видео
24 октября, 17:08

Аспиналл оказался тяжелее Гана, Нурмагомедова и Волков уложились в вес перед турниром UFC 321

Руслан Минаев

В Абу-Даби прошла официальная процедура взвешивания перед турниром UFC 321.

В главном поединке чемпион в тяжелом весе британец Том Аспиналл проведет бой с французом Сирилом Ганом, в соглавном бою вакантный титул чемпионки в минимальном весе оспорят бразильянка Вирна Яндироба и американки Маккензи Дерн.

Россиянин Умар Нурмагомедов проведет бой с Марио Баутистой (США), его соотечественник Александр Волков — с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Результаты взвешивания участников турнира UFC 321

Основной кард

Том Аспиналл (115,66 кг) — Сирил Ган (112,26)

Вирна Яндироба (52,16) — Маккензи Дерн (52,16)

Умар Нурмагомедов (61,68) — Марио Баутиста (61,46)

Александр Волков (118,61) — Жаилтон Алмейда (107,5)

Азамат Мурзаканов (93,21) — Александр Ракич (92,98)

Прелимы

Насрат Хакпараст (70,76) — Куиллан Салкиллд (70,53)

Икрам Алискеров (84,14) — Пак Чун Ен (84,14)

Людовит Клайн (70,76) — Матеуш Ребецки (70,53)

Вальтер Уокер (110,67) — Луи Сазерленд (119,97)

Натаниэль Вуд (66,22) — Хозе Мигель Дельгадо (66,67)*

Хамди Абделвахаб (120,2) — Крис Барнетт (118,38)

Азат Максум (58,51)* — Митч Рапосо (56,92)

Жаклин Аморим (52,61) — Мизуки Инуэ (52,16)

* Максум и Дельгадо не смогли уложиться в лимит наилегчайшей и полулегкой весовых категорий.

  • Павел Агапов

    "Аспиналл оказался тяжелее Гана, Нурмагомедова и Волков уложились в вес перед турниром UFC 321" - кто нибудь понял, что этим заголовком хотел сказать автор? Есть новый боец Нурмагомедова? сестра Умара? Или Аспиналл тяжелее Гана, Нурмагомедова и стаи Волков?

    25.10.2025

  • Sam17

    А Волкову - тяжу - нужно было уложиться в вес?

    24.10.2025

    Азамат Мурзаканов
    Александр Волков (единоборства)
    Икрам Алискеров
    Сирил Ган
    Том Аспиналл
    Умар Нурмагомедов
