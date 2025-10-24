24 октября, 17:08
В Абу-Даби прошла официальная процедура взвешивания перед турниром UFC 321.
В главном поединке чемпион в тяжелом весе британец Том Аспиналл проведет бой с французом Сирилом Ганом, в соглавном бою вакантный титул чемпионки в минимальном весе оспорят бразильянка Вирна Яндироба и американки Маккензи Дерн.
Россиянин Умар Нурмагомедов проведет бой с Марио Баутистой (США), его соотечественник Александр Волков — с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.
Результаты взвешивания участников турнира UFC 321
Основной кард
Том Аспиналл (115,66 кг) — Сирил Ган (112,26)
Вирна Яндироба (52,16) — Маккензи Дерн (52,16)
Умар Нурмагомедов (61,68) — Марио Баутиста (61,46)
Александр Волков (118,61) — Жаилтон Алмейда (107,5)
Азамат Мурзаканов (93,21) — Александр Ракич (92,98)
Прелимы
Насрат Хакпараст (70,76) — Куиллан Салкиллд (70,53)
Икрам Алискеров (84,14) — Пак Чун Ен (84,14)
Людовит Клайн (70,76) — Матеуш Ребецки (70,53)
Вальтер Уокер (110,67) — Луи Сазерленд (119,97)
Натаниэль Вуд (66,22) — Хозе Мигель Дельгадо (66,67)*
Хамди Абделвахаб (120,2) — Крис Барнетт (118,38)
Азат Максум (58,51)* — Митч Рапосо (56,92)
Жаклин Аморим (52,61) — Мизуки Инуэ (52,16)
* Максум и Дельгадо не смогли уложиться в лимит наилегчайшей и полулегкой весовых категорий.
Павел Агапов
"Аспиналл оказался тяжелее Гана, Нурмагомедова и Волков уложились в вес перед турниром UFC 321" - кто нибудь понял, что этим заголовком хотел сказать автор? Есть новый боец Нурмагомедова? сестра Умара? Или Аспиналл тяжелее Гана, Нурмагомедова и стаи Волков?
25.10.2025
Sam17
А Волкову - тяжу - нужно было уложиться в вес?
24.10.2025