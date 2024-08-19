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Сегодня, 04:12

Фахретдинов: «Дю Плесси мне кажется еще пару боев сможет успешно защищать титул»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал итоги боя Дрикуса Дю Плесси и Исраэля Адесаньи на турнире UFC 305.

«Я и предполагал, что выиграет Дю Плесси. Адесанья ещё может вернуться в титульную гонку, потому что Алекс Перейра хотел спуститься в 84 кг. В этом случае их история снова станет актуальной. Дю Плесси мне кажется еще пару боев сможет успешно защищать титул, потому что опасные для него соперники еще к титульной гонке не подошли, а те, кто рядом точно не сильнее его. Мне лично будет интересно, если Перейра спустится в 84 кг», — сказал Фахретдинов корреспонденту Vprognoze.ru.

В главном бою турнира южноамериканец победил нигерийца удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона в среднем весе.

Источник: Vprognoze.ru
Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Ринат Фахретдинов
UFC
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