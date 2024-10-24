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Сегодня, 21:30

Ринат Фахретдинов: кто соперник и дата боя на UFC 308

Ринат Фахретдинов примет участие в турнире UFC 308
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Российский боец UFC Ринат Фахретдинов
Ринат Фахретдинов.
Фото Global Look Press
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Ринат Фахретдинов примет участие в турнире UFC 308 в субботу, 26 октября. Соперником россиянина станет бразилец Карлос Леал, бойцы проведут поединок в полусреднем весе в предварительном карде турнира. Событие состоится на «Этихад Арене» в ОАЭ.

Фахретдинову — 33 года, на его счету 22 победы, одно поражение и одна ничья на профессиональном уровне в ММА. В предыдущем поединке в UFC он одолел Николаса Далби раздельным решением судей.

Леалу — 30 лет, в его профессиональном рекорде 21 победа и 5 поражений. Поединок с Фахретдиновым станет для него дебютным в UFC.

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В прямом эфире поединок покажет «Матч! Боец», трансляция начнется в 17.00 по московскому времени и будет также доступна на сайте matchtv.ru (платно) и онлайн-сервисе UFC Fight Pass (по подписке). «СЭ» проведет текстовый онлайн основных событий вечера в Абу-Даби.

Ринат Фахретдинов
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Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
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