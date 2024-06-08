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8 июня, 23:30

Ринат Фахретдинов — Николас Далби: когда состоится бой и где пройдет турнир UFC

Фахретдинов и Далби проведут бой на турнире UFC on ABC 6
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Ринат Фахретдинов.
Ринат Фахретдинов.
Фото Global Look Press
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Российский боец ММА полусреднего веса Ринат Фахретдинов подерется с датчанином Николасом Далби на турнире UFC on ABC 6 22 июня. Их поединок предварительного карда начнется примерно в 20.00 по московскому времени.

Турнир UFC on ABC 6 состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории «Kingdom Arena».

Смотреть трансляцию боя Фахретдинов — Далби можно будет в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего Фахретдинова в ММА — 23 победы, одно поражение и одна ничья. У 39-летнего Далби в смешанных единоборствах — 23 победы, четыре поражения, одна ничья и два поединка были признаны несостоявшимися.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Николас Далби
Ринат Фахретдинов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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