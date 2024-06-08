Российский боец ММА полусреднего веса Ринат Фахретдинов подерется с датчанином Николасом Далби на турнире UFC on ABC 6 22 июня. Их поединок предварительного карда начнется примерно в 20.00 по московскому времени.

Турнир UFC on ABC 6 состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории «Kingdom Arena».

Смотреть трансляцию боя Фахретдинов — Далби можно будет в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего Фахретдинова в ММА — 23 победы, одно поражение и одна ничья. У 39-летнего Далби в смешанных единоборствах — 23 победы, четыре поражения, одна ничья и два поединка были признаны несостоявшимися.

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